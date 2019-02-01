Київський гросмейстер потрапив до числа призерів турніру в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Український гросмейстер Кирило Шевченко посів третю сходинку на міжнародному шаховому бліц-турнірі “Fujairah International Blitz Chess CH. 2019”, що відбувся в ОАЕ, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Киянин набрав 5,5 очок з 7-ми можливих. Ще один українець на змаганнях — Дмитро Комаров — посів 14-те місце, набравши 3,5 очка.
Зазначено, що загалом у турнірі брали участь 26 учасників, серед яких 11 — гросмейстери.
Нагадаємо, що представнику України не було рівних на турнірі в Талліні.