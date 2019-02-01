Киевский гроссмейстер попал в число призеров турнира в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко занял третье место на международном шахматном блиц-турнире “Fujairah International Blitz Chess CH. 2019”, который состоялся в ОАЭ, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Киевлянин набрал 5,5 очков из 7-ми возможных. Еще один украинец на соревнованиях — Дмитрий Комаров — занял 14-е место, набрав 3,5 очка.
Отмечено, что в целом в турнире принимали участие 26 участников, среди которых 11 — гроссмейстеры.
Напомним, что представителю Украины не было равных на турнире в Таллине.