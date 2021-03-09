Київські залізничники дали Жмаку три дні, інакше зупинять рух

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"Наша профспілка запустила процедуру КТС - колективний трудовий спір. Ми склали лист і сьогодні ввечері відправимо його на голову правління. Найправильніша процедура, за якою можна провести страйк законний - це те, що запустили ми. Ми йдемо суворо за процедурою, тому ми можемо провести страйк. У разі якщо не буде примирення, ми будемо по Київській станції зупиняти рух", - коментує заступник голови всеукраїнської профспілки "Союз залізничників України" Валерій Застріжний.

Доповнення

Раніше про страйк попередила ще одна профспілка - "Союз профспілки залізничників і транспортних будівельників України".

"Концепція Жмака: скорочуємо витрати і збільшуємо доходи. Але у нас, як у робочих, одне питання: а минуле керівництво не те ж саме робило? І до чого така концепція призвела? Якщо ми скорочуємо витрати - у нас все валиться. В якому стані рухомий склад, локомотиви, вагони? Які у нас зарплати? Концепція була б ефективна, якби скорочували втрати. А якщо ми будемо скорочувати витрати, то так можна зігнутися від голоду", - зазначає голова цієї профспілки Андрій Бойкачев.

Збиток державної "Укрзалізниці", за словами самого Жмака, в 2020 році склав більше 11 млрд грн. Серед антикризових заходів менеджменту на 2021 рік - підвищення цін на квитки для пасажирів на 20%.

Жмак був призначений главою Укрзалізниці в серпні 2020 року. Вважається, що він член команди "грузинських реформаторів" на чолі з Михеїлом Саакашвілі. Жмак призначив директором з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклія Езугбая - колишнього голову Грузинської залізниці, звинуваченого в розкраданнях у себе в країні.

Українські експерти раніше звинуватили Езугбая в обвалі ринку вантажоперевезень залізницею. Своїм рішенням він знизив тарифи Укрзалізниці, що призвело до значного скорочення доходів держкомпанії і дестабілізації сектора в цілому. У той же час народні депутати не виключають, що Езугбая діє в умовах реального конфлікту інтересів, оскільки ще недавно очолював компанію з залізничних вантажоперевезень, а його вихід з засновників міг бути формальним.