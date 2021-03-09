Киевские железнодорожники дали Жмаку три дня, иначе остановят движение

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"Наш профсоюз запустил процедуру КТС - коллективный трудовой спор. Мы составили письмо и сегодня вечером отправим его на главу правления. Самая правильная процедура, по которой можно провести страй законный - это то, что запустили мы. Мы идем строго по процедуре, поэтому мы можем провести страйк. В случае если не будет примирения, мы будем по Киевской станции останавливать движение", - комментирует заместитель главы всеукраинского профсоюза "Союз железнодорожников Украины" Валерий Застрижный.

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Ранее о забастовке предупредил еще один профсоюз - "Союз профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины".

"Концепция Жмака: сокращаем расходы и увеличиваем доходы. Но у нас, как У рабочих, один вопрос: а прошлое руководство не то же самое делало? И к чему такая концепция привела? Если мы сокращаем расходы - у нас все рушится. В каком состоянии подвижной состав, локомотивы, вагоны? Какие у нас зарплаты? Концепция была бы эффективна, если бы сокращали потери. А если мы будем сокращать расходы, то так можно согнуться от голода", - отмечает глава этого профсоюза Андрей Бойкачев.

Ущерб государственной "Укрзализныци", по словам самого Жмака, в 2020 году составил более 11 млрд грн. Среди антикризисных мер менеджмента на 2021 год - повышение цен на билеты для пассажиров на 20%.

Жмак был назначен главой Укрзализныци в августе 2020 года. Считается, что он член команды "грузинских реформаторов" во главе с Михеилом Саакашвили. Жмак назначил директором по коммерческой работе и логистики УЗ Ираклия Эзугбая - бывшего главу Грузинской железной дороги, обвиняемого в хищениях у себя в стране.

Украинские эксперты ранее обвинили Эзугбая в обвале рынка грузоперевозок по железной дороге. Своим решением он снизил тарифы Укрзализныци, что привело к значительному сокращению доходов госкомпании и дестабилизации сектора в целом. В то же время народные депутаты не исключают, что Эзугбая действует в условиях реального конфликта интересов, поскольку еще недавно возглавлял компанию по железнодорожным грузоперевозкам, а его выход из основателей мог быть формальным.