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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56364 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77332 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111086 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146540 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196440 просмотра

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Киевские железнодорожники дали Жмаку три дня, иначе остановят движение

Киевские железнодорожники дали Жмаку три дня, иначе остановят движение

Киев  •  УНН

 • 117854 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Отменить 4-дневную рабочую неделю, выплатить задолженность по зарплате, установить минимальную зарплату на уровне 125% - такие требования к главе "Укрзализныци" Владимиру Жмаку выдвинули работнкии станции Клавдиево "Киевской дирекции железнодорожных перевозок" 9 марта, сообщает УНН. На выполнение требований трудового коллектива Жмаку предоставлено три дня.

Цитата:

"Наш профсоюз запустил процедуру КТС - коллективный трудовой спор. Мы составили письмо и сегодня вечером отправим его на главу правления. Самая правильная процедура, по которой можно провести страй законный - это то, что запустили мы. Мы идем строго по процедуре, поэтому мы можем провести страйк. В случае если не будет примирения, мы будем по Киевской станции останавливать движение", - комментирует заместитель главы всеукраинского профсоюза "Союз железнодорожников Украины" Валерий Застрижный.

Дополнение

Ранее о забастовке предупредил еще один профсоюз - "Союз профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины".

"Концепция Жмака: сокращаем расходы и увеличиваем доходы. Но у нас, как У рабочих, один вопрос: а прошлое руководство не то же самое делало? И к чему такая концепция привела? Если мы сокращаем расходы - у нас все рушится. В каком состоянии подвижной состав, локомотивы, вагоны? Какие у нас зарплаты? Концепция была бы эффективна, если бы сокращали потери. А если мы будем сокращать расходы, то так можно согнуться от голода", - отмечает глава этого профсоюза Андрей Бойкачев.

Ущерб государственной "Укрзализныци", по словам самого Жмака, в 2020 году составил более 11 млрд грн. Среди антикризисных мер менеджмента на 2021 год - повышение цен на билеты для пассажиров на 20%.

Жмак был назначен главой Укрзализныци в августе 2020 года. Считается, что он член команды "грузинских реформаторов" во главе с Михеилом Саакашвили. Жмак назначил директором по коммерческой работе и логистики УЗ Ираклия Эзугбая - бывшего главу Грузинской железной дороги, обвиняемого в хищениях у себя в стране.

Украинские эксперты ранее обвинили Эзугбая в обвале рынка грузоперевозок по железной дороге. Своим решением он снизил тарифы Укрзализныци, что привело к значительному сокращению доходов госкомпании и дестабилизации сектора в целом. В то же время народные депутаты не исключают, что Эзугбая действует в условиях реального конфликта интересов, поскольку еще недавно возглавлял компанию по железнодорожным грузоперевозкам, а его выход из основателей мог быть формальным.

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