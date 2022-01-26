Київське "Динамо" продовжило переможну серію на зборах в Іспанії

Деталі

Цього разу "динамівцям" довелося відіграватися, пропустивши вже на перших хвилинах зустрічі. Зрівнявши рахунок ще у першому таймі завдяки голу Кулача, підопічні Мірчі Луческу пішли на велику перерву за рахунку 1:1.

У заключній 10-хвилинці голи Шапаренка та Буяльського принесли "біло-синім" перемогу із результатом 3:1.

Що передувало цьому

До цього київський колектив святкував перемоги над іспанським "Атлетико Пульпіленьйо" (4:0) та командою "Расинг Уніон" з Люксембургу (4:0).