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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 75273 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Київське "Динамо" продовжило переможну серію на зборах в Іспанії

Київське "Динамо" продовжило переможну серію на зборах в Іспанії

Київ • УНН

 • 15438 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Київське "Динамо" провело третій спаринг на навчально-тренувальному зборі в Іспанії. Суперником підопічних Мірчі Луческу став представник Іспанії – "Реал Мурсія", яка виступає у місцевій Сегунді В – четвертому дивізіоні. Про це свідчать дані сайту "Динамо", передає УНН.

Деталі

Цього разу "динамівцям" довелося відіграватися, пропустивши вже на перших хвилинах зустрічі. Зрівнявши рахунок ще у першому таймі завдяки голу Кулача, підопічні Мірчі Луческу пішли на велику перерву за рахунку 1:1.

У заключній 10-хвилинці голи Шапаренка та Буяльського принесли "біло-синім" перемогу із результатом 3:1.

Що передувало цьому

До цього київський колектив святкував перемоги над іспанським "Атлетико Пульпіленьйо" (4:0) та командою "Расинг Уніон" з Люксембургу (4:0). 

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