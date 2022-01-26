Київське "Динамо" продовжило переможну серію на зборах в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Київське "Динамо" провело третій спаринг на навчально-тренувальному зборі в Іспанії. Суперником підопічних Мірчі Луческу став представник Іспанії – "Реал Мурсія", яка виступає у місцевій Сегунді В – четвертому дивізіоні. Про це свідчать дані сайту "Динамо", передає УНН.
Деталі
Цього разу "динамівцям" довелося відіграватися, пропустивши вже на перших хвилинах зустрічі. Зрівнявши рахунок ще у першому таймі завдяки голу Кулача, підопічні Мірчі Луческу пішли на велику перерву за рахунку 1:1.
У заключній 10-хвилинці голи Шапаренка та Буяльського принесли "біло-синім" перемогу із результатом 3:1.
Що передувало цьому
До цього київський колектив святкував перемоги над іспанським "Атлетико Пульпіленьйо" (4:0) та командою "Расинг Уніон" з Люксембургу (4:0).