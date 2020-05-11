Київське "Динамо" анонсувало відновлення командних тренувань
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. На 12 травня для гравців київського "Динамо" заплановано повернення до повноцінного тренувального процесу, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "біло-синіх".
Команда збереться на НТБ "Динамо" в Кончі-Заспі о 10 ранку і проведе перше тренування після введення карантинних обмежень в Україні.
Майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі за наданою тренерським штабом програмою. Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу та роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.
Додамо, загальнокомандні тренування були припинені 18 березня, коли в Україні були тимчасово заборонені всі футбольні змагання, а через кілька днів у Києві було встановлено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.