Київське "Динамо" анонсувало відновлення командних тренувань

Команда збереться на НТБ "Динамо" в Кончі-Заспі о 10 ранку і проведе перше тренування після введення карантинних обмежень в Україні.

Майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі за наданою тренерським штабом програмою. Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу та роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.

Додамо, загальнокомандні тренування були припинені 18 березня, коли в Україні були тимчасово заборонені всі футбольні змагання, а через кілька днів у Києві було встановлено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.