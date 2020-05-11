Киевское "Динамо" анонсировало восстановление командных тренировок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На 12 мая для игроков киевского "Динамо" запланировано возвращение к полноценному тренировочному процессу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
Команда соберется на НТВ "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантина в Украине.
Почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме с предоставленной тренерским штабом программой. Игроки тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.
Добавим, общекомандные тренировки были прекращены 18 марта, когда в Украине были временно запрещены все футбольные соревнования, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19.