Київрада попередньо погодила заборону пересувних цирків-шапіто з тваринами

"Наш проект рішення носить рекомендаційний характер... Вони можуть гастролювати в інших містах, за винятком Києва", - зазначила депутат Олеся Пинзеник під час представлення проекту рішення.

При цьому очікується, що обговорення правок до проекту і голосування за нього в цілому відбудеться після обідньої перерви у засіданні Київради.

Нагадаємо, сім українських цирків та три кіностудії будуть виставлені на приватизацію.