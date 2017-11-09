Київрада попередньо погодила заборону пересувних цирків-шапіто з тваринами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Депутати Київської міської ради підтримали за основу проект рішення про заборону в столиці гастролей заїжджих пересувних цирків-шапіто, які використовують у своїх номерах тварин. Проект рішення підтримали 92 депутати, шестеро не голосували, передає УНН.

"Наш проект рішення носить рекомендаційний характер... Вони можуть гастролювати в інших містах, за винятком Києва", - зазначила депутат Олеся Пинзеник під час представлення проекту рішення.

При цьому очікується, що обговорення правок до проекту і голосування за нього в цілому відбудеться після обідньої перерви у засіданні Київради.

Нагадаємо, сім українських цирків та три кіностудії будуть виставлені на приватизацію.

Українські Національні Новини

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