Киевсовет предварительно согласовал запрет передвижных цирков-шапито с животными

"Наш проект решения носит рекомендательный характер ... Они могут гастролировать в других городах, за исключением Киева", - отметила депутат Олеся Пинзеник во время представления проекта решения.

При этом ожидается, что обсуждение поправок к проекту и голосование за него в целом состоится после обеденного перерыва в заседании Киевсовета.

Напомним, семь украинских цирков и три киностудии будут выставлены на приватизацию.