Киевсовет предварительно согласовал запрет передвижных цирков-шапито с животными
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Депутаты Киевского городского совета поддержали за основу проект решения о запрете в столице гастролей заезжих передвижных цирков-шапито, которые используют в своих номерах животных. Проект решения поддержали 92 депутата, шестеро не голосовали, передает УНН.
"Наш проект решения носит рекомендательный характер ... Они могут гастролировать в других городах, за исключением Киева", - отметила депутат Олеся Пинзеник во время представления проекта решения.
При этом ожидается, что обсуждение поправок к проекту и голосование за него в целом состоится после обеденного перерыва в заседании Киевсовета.
Напомним, семь украинских цирков и три киностудии будут выставлены на приватизацию.