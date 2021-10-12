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“Київпастранс” може втратити 14 млн гривень через недофінансування КМДА судових витрат

“Київпастранс” може втратити 14 млн гривень через недофінансування КМДА судових витрат

Київ • УНН

 • 25921 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Комунальне підприємство “Київпастранс” може втратити можливість домогтися в суді відшкодування від компанії-постачальника автобусів у сумі більше 14 млн гривень, якщо міська влада Києва не надасть КП необхідне фінансування, щоб заплатити судовий збір. Про це, як повідомляє УНН, пише “КиевVласть”.

Видання нагадує, що у 2020 році за підтримки влади Києва КП “Київпастранс” придбав у лізинг 200 автобусів виробництва Мінського автобусного заводу (МАЗ). На ці цілі Європейський банк реконструкції та розвитку виділив близько 51 млн євро.
80 автобусів довжиною 12 метрів та 67 автобусів завдовжки 18,75 метри були поставлені своєчасно, але 53 автобуси прийшли із запізненням — на початку лютого, замість обумовленого строку — 25 грудня 2020 року.

“Постачальник, компанія „Укравтоторг“, пояснювала затримку карантинними обмеженнями на заводі в Білорусі. І дійсно МАЗ повідомляв про труднощі через пандемію. Але позиція „Київпастрансу“ на той момент була обґрунтованою і послідовною: умови договору не виконані, тому мають бути вжиті штрафні санкції, а саме — пеня у розмірі 14,3 млн гривень”, — пише видання.

Оскільки домовитися сторони не змогли — справа була передана до Господарський суд міста Києва. Вартість судового збору, яку мав заплатити “Київпастранс” за розгляд цієї справи, становив майже 215 тис грн.

“Так от, як стало відомо виданню, цей судовий збір — 215 тис грн — „Київпастранс“ отримував від міської влади „з боями“ протягом майже двох місяців!!! Хоча здавалося б, на тлі заявлених позовних вимог у більше 14 млн гривень, у Київської міськдержадміністрації не мало б виникати питань у необхідності виділення цих коштів”, — наголошує ЗМІ.

22 вересня Господарський суд виніс рішення, у якому, з одного боку, визнав, що ковідні обмеження — це форс-мажор, але з іншого — погодився, що компанія постачальник порушила умови угоди. Тож він постановив, що пеня має бути сплачена, але зменшив її розмір в 10 разів — до 1,4 млн гривень.

“Звичайно, таке рішення не має задовільнити ані владу Києва, ані керівництво КП „Київпастранс“. І логічне рішення в такій ситуації — подавати апеляцію. Тим більше, що суд не відмовив у накладанні штрафних санкцій і за їхній розмір ще можна поборотися!” — підкреслює видання.

Але за два тижні, які пройшли від моменту ухвалення рішення Господарським судом, досі немає жодної інформації ані від міської влади, ані від керівництва комунального підприємства про те, що рішення буде оскаржене.
За інформацією журналістів, цьому, зокрема, знову заважає відсутність грошей на сплату судового збору, який при розгляді апеляції становить 150% від першої суми (близько 322 тис грн.)

“Але ж суд вже постановив виплатити 1,4 млн гривень! Тобто судові витрати точно вже покриті. Виникає логічне питання: чому ж міська влада так байдужо ставиться до грошей платників податків?!?” — обурюються журналісти.
Видання наголошує, що у ситуації, коли в будь-який момент можуть бути знову запроваджені карантинні обмеження і компанія нестиме мільйонні збитки, така позиція міської влади виглядає дивною.

Крім того, ця ситуація може напряму відбитися і на наступних закупівлях, оскільки нові постачальники, знаючи про такий підхід, також можуть порушувати умови, зривати строки і таке інше.

“А страждати від цього будуть в першу чергу кияни, в яких будуть виникати все більше питань щодо того, чи працює влада міста в їхніх інтересах, чи в інтересах якихось приватних структур??” — резюмує видання.

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