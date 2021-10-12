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“Киевпастранс” может потерять 14 млн гривен из-за недофинансирования КГГА судебных расходов

“Киевпастранс” может потерять 14 млн гривен из-за недофинансирования КГГА судебных расходов

Киев  •  УНН

 • 25915 просмотра

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Коммунальное предприятие “Киевпастранс” может потерять возможность добиться в суде возмещения от компании-поставщика автобусов в сумме более 14 млн гривен, если городские власти Киева не предоставят КП необходимое финансирование, чтобы заплатить судебный сбор. Об этом пишет “КиевVласть”.

Издание напоминает, что в 2020 году при поддержке властей Киева КП “Киевпастранс” приобрел в лизинг 200 автобусов производства Минского автобусного завода (МАЗ). На эти цели Европейский банк реконструкции и развития выделил около 51 млн евро.

80 автобусов длиной 12 метров и 67 автобусов длиной 18,75 метра были поставлены своевременно, но 53 автобуса пришли с опозданием — в начале февраля, вместо оговоренного срока — 25 декабря 2020 года.

“Поставщик, компания „Укравтоторг“, объясняла задержку карантинными ограничениями на заводе в Беларуси. И действительно МАЗ сообщал о трудностях из-за пандемии. Но позиция „Киевпастранса“ на тот момент была обоснованной и последовательной: условия договора не выполнены, поэтому должны быть приняты штрафные санкции, а именно — пеня в размере 14,3 млн гривен”, — пишет издание.

Поскольку договориться стороны не смогли — дело было передано в Хозяйственный суд города Киева. Стоимость судебного сбора, которую должен был заплатить “Киевпастранс” за рассмотрение этого дела, составил почти 215 тыс. грн.

“Так вот, как стало известно изданию, этот судебный сбор — 215 тыс. грн — „Киевпастранс“ получал от городской власти „с боями“ в течение почти двух месяцев!!! Хотя, казалось бы, на фоне заявленных исковых требований в более 14 млн гривен, в Киевской горгосадминистрации не должно было возникать вопросов о необходимости выделения этих средств”, — отмечает СМИ.

22 сентября Хозяйственный суд вынес решение, в котором, с одной стороны, признал, что ковидные ограничение — это форс-мажор, но с другой — указал, что компания-поставщик нарушила условия соглашения. Поэтому он постановил, что пеня должна быть уплачена, но уменьшил ее размер в 10 раз — до 1,4 млн гривен.

“Конечно, такое решение не должно было удовлетворить ни власть Киева, ни руководство КП „Киевпастранс“. И логичное решение в такой ситуации — подавать апелляцию. Тем более, что суд не отказал в наложении штрафных санкций и за их размер еще можно побороться” — подчеркивает издание.

Но спустя две недели, которые прошли с момента принятия решения Хозяйственным судом, до сих пор нет никакой информации ни от городских властей, ни от руководства коммунального предприятия о том, что решение будет обжаловано.
По информации журналистов, этому, в частности, вновь мешает отсутствие денег на уплату судебного сбора, который при рассмотрении апелляции составляет 150% от первой суммы (около 322 тыс. грн.).

“Но суд уже постановил выплатить 1,4 млн гривен! То есть судебные издержки точно уже покрыты. Возникает логичный вопрос: почему же власть так равнодушно относится к деньгам налогоплательщиков?!?” — возмущаются журналисты.
Издание отмечает, что в ситуации, когда в любой момент могут быть вновь введены карантинные ограничения и компания будет нести миллионные убытки, такая позиция городских властей выглядит странной.

Кроме того, эта ситуация может напрямую отразиться и на следующих закупках, поскольку новые поставщики, зная о таком подходе, также могут нарушать условия, срывать сроки и так далее.

“А страдать от этого будут в первую очередь киевляне, у которых будут возникать все больше вопросов относительно того, работает ли власть города в их интересах или в интересах каких-то частных структур??” — резюмирует издание.

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