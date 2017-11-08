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"Київміськбуд" показав, який вид відкривається з вікон найбільш урбаністічного ЖК столиці

Київ • УНН

 • 10551 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Вогні великого міста і жваві вулиці - вид, який відкривається з вікон ЖК Manhattan city, що зводиться "Київміськбудом" в самому центрі Києва. Фотографії комплексу опублікувало видання ABCnews, повідомляє УНН.

Перший з трьох запланованих будинків виріс вже до 23 поверху (всього їх буде 36).

Зараз, за ​​даними відділу продажів, у першому з трьох будинків ЖК (продажі поки ведуться тільки в першому будинку), який буде введений в експлуатацію в кінці 2018 року, вже продано близько 50% квартир. Серед покупців до 30% - іноземці.

До речі, квартири в Manhattan city в якості інвестицій цікавлять багатьох: близько половини продажів припадає саме на такі угоди.

Чим приваблює покупців цей об'єкт? Напевно, по-перше, розташування на перетині багатьох транспортних потоків: біля його стін проходять вулиці В.Чорновола та Борщагівська, проспекти Перемоги та Повітрофлотський. Всього за півтора кілометра від ЖК знаходиться Центральний залізничний вокзал, звідки, до того ж, регулярно ходить "Скайбас" до аеропорту "Бориспіль". До аеропорту "Київ" ("Жуляни") - всього 5 км по прямій.

За 10 хвилин пішки від ЖК можна дійти до станції метро "Політехнічний інститут", за 20 хвилин - до "Університету" або "Лук'янівської". Крім того, поруч з ЖК знаходяться зупинки численних автобусів, тролейбусів і маршруток.

По-друге, це сучасний проект - як по архітектурі, так і за технологічною складовою: незвичайна форма, високі (від 3 м) стелі, навісні вентильовані фасади, прогресивні протипожежні рішення і т.д.

Буквально біля підніжжя ЖК розташований Центральний РАГС.

У кожному будинку ЖК буде по п'ять ліфтів: 3 ліфти вантажопідйомністю 800 кг і 2 ліфта вантажопідйомністю 1000 кг.

Під південно-східним фасадом ведуться роботи з будівництва двох інших будинків ЖК, зараз їх висота становить 3 поверхи.

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