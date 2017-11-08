“Киевгорстрой” показал какой вид открывается из окон самого урбанистичного ЖК столицы

Первый из трех, запланированных домов вырос уже до 23 этажа (всего их будет 36).

Сейчас, по данным отдела продаж, в первом из трех домов ЖК (продажи пока ведутся только в первом доме), который будет введен в эксплуатацию в конце 2018 года, уже продано около 50% квартир. Среди покупателей до 30% — иностранцы.

Кстати, квартиры в Manhattan city в качестве инвестиций интересуют многих: около половины продаж приходится именно на такие сделки.

Чем привлекает покупателей этот объект? Наверняка, во-первых, месторасположением на пересечении многих транспортных потоков: у его стен проходят улицы В.Черновола и Борщаговская, проспекты Победы и Воздухофлотский. Всего в полутора километрах от ЖК находится Центральный железнодорожный вокзал, откуда, к тому же, регулярно ходит “Скайбас” до аэропорта “Борисполь”. До аэропорта “Киев” (“Жуляны”) — всего 5 км по прямой.

За 10 минут пешком от ЖК можно дойти до станции метро “Политехнический институт”, за 20 минут — до “Университета” или “Лукьяновской”. Кроме того, рядом с ЖК находятся остановки многочисленных автобусов, троллейбусов и маршруток.

Во-вторых, это современный проект — как по архитектуре, так и по технологической составляющей: необычная форма, высокие (от 3 м) потолки, навесные вентилируемые фасады, прогрессивные противопожарные решения и т.д.

Буквально у подножия ЖК расположен Центральный ЗАГС.

В каждом доме ЖК будет по пять лифтов: 3 лифта грузоподъемностью 800 кг и 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг.

Под юго-восточным фасадом ведутся работы по строительству двух других домов ЖК, сейчас их высота составляет 3 этажа.