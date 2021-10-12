Київ зранку стоїть у заторах: де "тягнучка"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Станом на ранок вівторка, 12 жовтня, на кількох вулицях і проспектах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Голосіївському, Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Любомира Гузара, Степана Бандери та Леся Курбаса.
Також рух ускладнено вулицями Короленківською, Саксаганського, Жилянською, Миколи Грінченка, Льва Толстого, Дегтярівською, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Борщагівськьою, Вадима Гетьмана, Василя Липківського, Щусєва і на бульварі Тараса Шевченка.
Затори також є на Набережному шосе і Набережно-Хрещатицькій вулиці.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Визволителів, Романа Шухевича, Миколи Бажана і Соборності. Затори також є на вулицях Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Миропольській, Кіото і бульварі Перова.
Рух на мостах: затори утворилися на Північному, Південному, Патона і Дарницькому. На мосту Метро рух був вільний.
Доповнення
У Київській області сьогодні без опадів. Температура вночі 2-5° тепла, вдень 10-13°.