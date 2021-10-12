Киев с утра стоит в пробках: где “тянучка”
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По состоянию на утро вторника, 12 октября, на нескольких улицах и проспектах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Голосеевском, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Любомира Гузара, Степана Бандеры и Леся Курбаса.
Также движение затруднено по улицам Короленковской, Саксаганского, Жилянской, Николая Гринченко, Льва Толстого, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Борщаговской, Вадима Гетьмана, Василия Липковского, Щусева и на бульваре Тараса Шевченко.
Пробки также есть на Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой улице.
Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Николая Бажана и Соборности. Пробки также есть на улицах Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Миропольской, Киото и бульваре Перова.
Движение на мостах: пробки образовались на Северном, Южном, Патона и Дарницком. На мосту Метро движение свободное.
Дополнение
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 2-5° тепла, днем 10-13°.