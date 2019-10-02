Київ зранку стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть вулиця Михайла Грушевського, вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська, Володимирський узвіз, бульвар Лесі Українки, бульвар Тараса Шевченка, проспект Валерія Лобановського та Голосіївський проспект.
На лівому березі рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана, на проспекті Соборності, проспекті Визволителів та на Броварському проспекті.
У напрямку правого берега рух ускладнено на мосту Патона, Дарницькому мосту, а також частково на Південному мосту. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 2 жовтня зранку біля Верховної Ради страйкуватимуть євробляхери.