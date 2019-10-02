Киев утром стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит улица Михаила Грушевского, улица Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, Владимирский спуск, бульвар Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко, проспект Валерия Лобановского и Голосеевский проспект.
На левом берегу движение затруднено на проспекте Николая Бажана, на проспекте Соборности, проспекте Освободителей и на Броварском проспекте.
В направлении правого берега движение затруднено на мосту Патона, Дарницком мосту, а также частично на Южном мосту. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, 2 октября утром возле Верховной Рады будут бастовать евробляхеры.