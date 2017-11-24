Київ заборгував за електроенергію близько 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станом на 1 листопада 2017 року столичні споживачі заборгували “Київенерго” 984,2 млн грн за електроенергію. Про це йдеться у повідомленні компанії, повідомляє УНН.
Серед основних боржників — підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності та населення.
Зокрема, підприємства житлово-комунального господарства заборгували 379,9 млн грн. Найбільшим боржником став “Київводоканал”, який винен компанії 181,3 млн грн.
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Кияни заборгували “Київенерго” 388,9 млн грн. Найбільшими боржниками стали жителі Дарницького, Святошинського та Деснянського районів — 55,3 млн грн, 44,4 млн грн та 43,5 млн грн відповідно.
Водночас, заборгованість державного бюджету з компенсації пільг та субсидій за електропостачання складає 182 млн грн, в тому числі 113 млн грн перед “Київенерго” та 69 млн грн перед “Київводоканалом”.
У компанії закликали владу врегулювати заборгованість з компенсації пільг та субсидій, а також попрохали клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги та не накопичувати борги.
Нагадаємо, станом на 1 листопада столичні споживачі теплової енергії заборгували “Київенерго” 2,9 млрд грн.