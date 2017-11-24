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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 58927 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киев задолжал за электроэнергию около 1 млрд грн

Киев задолжал за электроэнергию около 1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 15644 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. По состоянию на 1 ноября 2017 столичные потребители задолжали "Киевэнерго" 984,2 млн грн за электроэнергию. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает УНН.

Среди основных должников - предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и населения.

В частности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства задолжали 379,9 млн грн. Наибольшим должником стал "Киевводоканал", который должен компании 181,3 млн грн.

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Киевляне задолжали "Киевэнерго" 388,9 млн грн. Крупнейшими должниками стали жители Дарницкого, Святошинского и Деснянского районов - 55,3 млн грн, 44,4 млн грн и 43,5 млн грн соответственно.

В то же время, задолженность государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий за электроснабжение составляет 182 млн грн, в том числе 113 млн грн перед "Киевэнерго" и 69 млн грн перед "Киевводоканалом".

В компании призвали власти урегулировать задолженность по компенсации льгот и субсидий, а также попросили клиентов своевременно рассчитываться за потребленные услуги и не накапливать долги.

Напомним, по состоянию на 1 ноября столичные потребители тепловой энергии задолжали "Киевэнерго" 2,9 млрд грн.

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