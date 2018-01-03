Київ у найближчу годину накриє туман
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У найближчу годину в столиці України очікується туман, який протримається до кінця доби. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 січня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомлені.
У КМДА додали,що 4 та 5 січня в Києві буде хмарно з проясненнями. 4 січня очікується невеликий дощ і мокрий сніг; 5 січня – без істотних опадів, туман.
Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 1-3 градуси тепла, вдень 3-5 градуси тепла.
Раніше повідомлялося, що протягом наступних двох діб, 3-4 січня, на у гірській частині Закарпаття очікується ожеледиця та тумани з видимістю 200-500 метрів. У зв′язку із погіршенням погодних умов в області оголосили штормове попередження.