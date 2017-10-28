Київ та Крим визначили подальші кроки зі звільнення політв’язнів

"Сьогодні ми всі зібралися разом, тут у Києві та в тимчасово окупованому Криму, і мені особливо приємно, що з нами знаходяться заступники Голови Меджлісу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, для яких російські тортури вже позаду," - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Учасники зустрічі домовилися про конкретні кроки для звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та допомоги їхнім родинам, доступу українських громадян в окупованому Криму до освіти та усього комплексу державних послуг, включаючи спрощення оформлення необхідних документів," - йдеться в повідомленні.

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Окремо, представники органів державної влади, правозахисники та кримські активісти обмінялися думками щодо законодавчих ініціатив у сфері захисту прав політв’язнів.

Зокрема, у засіданні також взяли участь народні депутати України – Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, високопосадовці з профільних міністерств та відомств.