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Київ розраховує на продовження переговорів з Ізраїлем щодо ЗВТ - Н.Микольська

Київ • УНН

 • 8938 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Торговий представник України Наталія Микольська заявляє, що Україна розраховує на продовження продуктивних переговорів з Ізраїлем щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ), незважаючи на підтримку Києвом резолюції ООН щодо Близького Сходу, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

“Ці переговори завжди базуються на економічному й бізнес-інтересі. Станом на сьогодні з ізраїльською стороною було узгоджено проведення наступного раунду консультацій в Києві наприкінці січня — початку лютого, й іншої інформації у нас немає”, — сказала вона.

Н.Микольська переконана, що переговори про ЗВТ є вигідними як обох країн.

“Ізраїль є членом угоди Пан-Євро-Мед, до якої ми приєднуємося. У контексті їхньої і нашої угод з ЄС наша угода про ЗВТ з ними може формувати нам ланцюжки доданої вартості в цьому трикутнику. Ізраїлю також потрібні нові ринки збуту, оскільки конкуренція на ринку ЄС буде посилюватися”, — зазначає вона.

23 грудня 14 з 15 членів Ради безпеки ООН, зокрема і Україна, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. США утрималися під час голосування, не скориставшись правом вето.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав утримання під час голосування США в ООН “ганебною антиізраїльською засідкою”, а резолюцію — “божевільною”.

26 грудня МЗС України повідомило, що надало послові Ізраїлю Еліаву Бєлоцерковські роз’яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України проголосувати на підтримку резолюції стосовно ситуації на Близькому Сході. Як повідомляє прес-служба українського відомства, під час зустрічі з послом українська сторона висловила розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських посадовців та політиків на результати голосування у Нью-Йорку.

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