Київ посилює карантин: матч Шахтар - Рома пройде без глядачів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні, до стабілізації епідемічної ситуації. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, повідомляє УНН.
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"У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити!". - йдеться в повідомленні.
Деталі
Крім того, комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів столичних закладів загальної середньої освіти з 18 березня.
Додамо
У четвер 18 березня має відбутися футбольний матч "Шахтар" - "Рома". Раніше в продаж надійшли 14 000 квитків. Майже всі квитки були розпродані.
Доповнення
У столиці спостерігається складна ситуація з захворюваністю на COVID-19. Максимум через тиждень Київ може опинитися в "червоній" зоні епідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусу.
Мер Києва Віталій Кличко звернеться до МВС, МОЗ, Держспоживслужби з проханням посилити контроль за дотриманнях протиепідемічних правил. З його слів, не виключено, що доведеться знову переглядати послаблення обмежень для бізнесу.
У лікарнях столиці, з його слів, на сьогодні понад 3,7 тис. пацієнтів з коронавірусом. Якщо така негативна динаміка продовжиться, сказав Кличко, то не виключено, що "місць в лікарнях не буде". Наразі таких ліжкомісць менше 5 тисяч.