Киев усиливает карантин: матч Шахтер - Рома пройдет без зрителей

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 17179 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 30689 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 101548 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137850 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191702 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191672 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276483 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 321849 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157716 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143070 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 62453 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 56758 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 68130 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 47064 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 95986 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 321852 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 275631 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 431169 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 397119 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 380419 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 95994 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 184070 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 212468 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 192588 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 276489 просмотра
Актуальное
Киев усиливает карантин: матч Шахтер - Рома пройдет без зрителей

Киев усиливает карантин: матч Шахтер - Рома пройдет без зрителей

Киев  •  УНН

 • 15512 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщает УНН.

Цитата

"В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержки. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить!". - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение начать весенние каникулы для учеников столичных заведений общего среднего образования с 18 марта.

Добавим

В четверг, 18 марта должен состояться футбольный матч "Шахтер" - "Рома". Ранее в продажу поступили 14 000 билетов. Почти все билеты были распроданы.

Дополнение

В столице наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Максимум через неделю Киев может оказаться в "красной" зоне эпидемической опасности по распространению коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко обратится в МВД, Минздрав, Госпотребслужбу с просьбой усилить контроль за соблюдением противоэпидемических правил. По его словам, не исключено, что придется снова пересматривать ослабление ограничений для бизнеса.

В больницах столицы, по его словам, на сегодня более 3,7 тыс. пациентов с коронавирусом. Если такая негативная динамика продолжится, сказал Кличко, то не исключено, что "мест в больницах не будет". Сейчас таких койкомест меньше 5000.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы