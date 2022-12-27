Київ отримує стабільні обсяги електроенергії, але з обмеженнями - YASNO
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що Київ отримує стабільні обсяги електроенергії, але з обмеженнями. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша добра новина. Ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Це друга добра новина", - написав Коваленко.
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Проте, за його словами, складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.
"Благо, Новий рік має бути при плюсах. Проте залишається ще найголовніша змінна – божевільний сусід і його ракети та іранські шахеди", - резюмував Коваленко.
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