Київ отримує стабільні обсяги електроенергії, але з обмеженнями - YASNO

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"Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша добра новина. Ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Це друга добра новина", - написав Коваленко.

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Проте, за його словами, складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.

"Благо, Новий рік має бути при плюсах. Проте залишається ще найголовніша змінна – божевільний сусід і його ракети та іранські шахеди", - резюмував Коваленко.

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