Киянин Стаховський пробився до фіналу кваліфікації змагань АТР в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі ATP-500 з призовим фондом понад 2 млн. євро “Erste Bank Open 500” у Відні (Австрія), повідомляє УНН із посиланням на Тенісний портал України.
У першому раунді відбіркового турніру киянин за 2 години 3 хвилини обіграв американського тенісиста Бредлі Клана, посіяного під 7 номером — 6:7 (5), 6:4, 6:4.
Цікаво, що на протязі всього матчу на подачі українця не було жодного брейкпойнта, а ось Стаховський заробив 10 брейкпойнтів на подачі суперника, реалізувавши 2 з них.
Додамо, у фінальному раунді кваліфікації Стаховський зіграє проти 2-го сіяного американця Дениса Кудли, який займає 63 місце в рейтингу АТР.