Киянин повідомив про гранату, аби пришвидшити приїзд поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві 29-річний чоловік зателефонував у поліцію і повідомив про гранату, аби пришвидшити приїзд правоохоронців. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Чоловік зателефонував у поліцію і розповів, що на вулиці Волкова у закладі харчування його побили і він тримає у руках бомбу.
На місці події до правоохоронців звернувся 29-річний киянин, який пояснив: щоби пришвидшити приїзд поліції, сказав про гранату.
Фахівці оглянули речі чоловіка, а потім кінологічна та вибухотехнічна служби обстежили кафе та навколишню територію. Вибухонебезпечних предметів або таких, які б несли загрозу життю громадян, не виявили.
На киянина складено адміністративний протокол за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою передбачене покарання — штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.