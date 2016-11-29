Киевлянин сообщил о гранате, чтобы ускорить приезд полиции

Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что на улице Волкова в заведении питания его избили и он держит в руках бомбу.

На месте происшествия в милицию обратился 29-летний киевлянин, который объяснил: чтобы ускорить приезд полиции, сказал о гранате.

Специалисты осмотрели вещи мужчинф, а потом кинологическая и взрывотехнической службы обследовали кафе и окружающую территорию. Взрывоопасных предметов или таких, которые бы несли угрозу жизни граждан, не обнаружили.

На киевлянина составлен административный протокол по ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях, по которой предусмотрено наказание - штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.