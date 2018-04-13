Киянин намагався переслати до Гонконгу 24 кг одногривеневих купюр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Киянин намагався переслати до Гонконгу під виглядом друкованої продукції 24 кг одногривневих купюр. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
"За документами, зазначене відправлення мало містити поліграфічні друкарські вироби вагою понад 24 кг. По факту, під час митного огляду, митники виявили валюту України в купюрах номіналом 1 гривня, всього 36 тисяч банкнот. Всі гроші знаходились в банківських пачках по 100 купюр", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що Всесвітньою поштовою конвенцією заборонено пересилання в міжнародних поштових відправленнях грошових коштів без оголошеної цінності, українське законодавство так само дозволяє пересилати фізичним особам готівку за межі України в міжнародних поштових відправленнях лише з оголошеною цінністю, але у сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро.
Наразі, гроші вилучені за цим протоколом.
Матеріали справи будуть скеровані до суду.
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