Кияни заборгували за електроенергію понад мільярд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Столичні споживачі з початку року збільшили заборгованість за електричну енергію перед “Київенерго” до 1 млрд 81,2 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі Київенерго.
Найбільший приріст заборгованості за електроенергію продемонстрували підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності, населення та державний бюджет у частині пільг та субсидій для населення.
“Сумарно заборгованість цих споживачів збільшилась на 430,3 млн грн й склала 831,3 млн грн. Комунальні підприємства життєзабезпечення столиці накопичили борг у розмірі 510,4 млн грн, а борг лише ПАТ “АК „Київводоканал“ сягнув 442,4 млн грн”, — повідомили у прес-службі.
Населення Києва з початку року збільшило заборгованість за спожиту електричну енергію перед “Київенерго” на 84,9 млн грн — до 283,1 млн грн. За підсумками 10 місяців збільшення заборгованості зафіксоване по всіх районах столиці.
Найбільшими боржниками за електроенергію є споживачі Дарницького, Солом’янського та Деснянського районів. Їхня заборгованість станом на 1 листопада становила 39,7 млн грн, 32,3 млн грн та 31,9 млн грн відповідно.