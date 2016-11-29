Киевляне задолжали за электроэнергию более миллиарда гривен

Наибольший прирост задолженности за электроэнергию продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население и государственный бюджет в части льгот и субсидий для населения.

"Суммарно задолженность этих потребителей увеличилась на 430,3 млн. грн и составила 831,3 млн. грн. Коммунальные предприятия жизнеобеспечения столицы накопили долг в размере 510,4 млн. грн, а долг только ПАО "АК" Киевводоканал "достиг 442,4 млн. грн", - сообщили в пресс-службе.

Население Киева с начала года увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед "Киевэнерго" на 84,9 млн. грн - до 283,1 млн. грн. По итогам 10 месяцев увеличение задолженности зафиксировано по всем районам столицы.

Крупнейшими должниками за электроэнергию являются потребители Дарницкого, Соломенского и Деснянского районов. Их задолженность по состоянию на 1 ноября составила 39,7 млн. грн, 32,3 млн. грн и 31,9 млн. грн соответственно.