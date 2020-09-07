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Кияни показали, як розвалюються сходи, що ведуть до Меморіалу Вічної Слави

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сходи, що ведуть до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата у парку Слави, просіли, перекосились і потріскалися. Фотографіями руйнувань поділився у своєму Facebook киянин Володимир Герасимов, передає УНН.

Кияни показали, як розвалюються сходи, що ведуть до Меморіалу Вічної Слави

"Київ. Меморіал Вічної Слави. Коли будувати не можна, та й не вміють, але дуже хочеться (освоїти бюджет). Поки новий скляний міст рівний, всім декорація подобається?", - пише Герасимов.

За його словами, сходи біля підніжжя 27-метрового обеліску почали тріскатися кілька років тому.

"Виявляється, ця ситуація трапилася не вчора, а дуже давно: сходи розвалилися років 10 назад, як мінімум", - додав Герасимов.

Нагадаємо, 26 травня у День Києва на новому пішохідному "скляному" мості над Володимирським узвозом тріснуло скло. Мер міста Віталій Кличко тоді заявив, що, ймовірно, у пішохідний міст стріляли.

Згодом, 27 травня, на новому пішохідному мосту знову тріснуло захисне скло - на оглядовій частині.

За даними ЗМІ, вартість скляного мосту з прилеглими об'єктами обійшлася у суму понад 300 млн грн.

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