Киян попередили про туман до кінця доби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. За даними Укргідрометцентру, у Києві до кінця доби 27 грудня прогнозується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 грудня синоптики прогнозують у столиці туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.
Фахівці рекомендують водіям у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, у Києві 27 грудня спрогнозована "плюсова" температура.