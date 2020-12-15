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Киян попередили про туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві вночі та вранці 16 грудня очікується туман. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Киян попередили про туман

“16 грудня в Києві вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності жовтий)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, синоптики прогнозують холодніші ночі до кінця робочого тижня.

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