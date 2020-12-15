Киевлян предупредили о тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киеве ночью и утром 16 декабря ожидается туман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"16 декабря в Киеве ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.
Напомним, синоптики прогнозируют холодные ночи до конца рабочей недели.