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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 77496 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Киевлян предупредили о тумане

Киев • УНН

 • 15479 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киеве ночью и утром 16 декабря ожидается туман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киевлян предупредили о тумане

"16 декабря в Киеве ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

Напомним, синоптики прогнозируют холодные ночи до конца рабочей недели.

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