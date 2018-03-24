Киян попередили про ожеледицю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні на дорогах столиці місцями ожеледиця, жителів міста закликали бути обережними. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Сьогодні, 24 березня, у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура вдень 2-4 градусів тепла.
"Закликаємо киян бути обережними та уважними на період температурних коливань, звертати увагу на огороджені території та не заходити за їхні межі", - йдеться у повідомленні.
Із метою попередження травматизму киян просять бути обережними, пересуваючись містом.
Як повідомляв УНН, сьогодні на більшості території України без істотних опадів, лише у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях місцями мокрий сніг.