Киевлян предупредили о гололедице на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня на дорогах столицы местами гололедица, жителей города призвали быть осторожными. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
Сегодня, 24 марта, в столице ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный 5-10 м/с, температура днем 2-4 градусов тепла.
"Призываем киевлян быть осторожными и внимательными на период температурных колебаний, обращать внимание на огороженные территории и не заходить за их пределы", - говорится в сообщении.
С целью предупреждения травматизма киевлян просят быть осторожными, передвигаясь по городу.
Как сообщал УНН, сегодня на большинстве территории Украины без существенных осадков, лишь в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях местами мокрый снег.