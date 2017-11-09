Киян попередили про низьку видимість у столиці

"Вранці 9 листопада у Києві туман, видимість 200-500 м", - повідомили в КМДА.

Також в КМДА закликали водії знизити швидкість рух, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві - вдень переважно без опадів, температура вдень 4-6 градусів тепла.