Киян попередили про низьку видимість у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, вранці 9 листопада в столиці очікується туман. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"Вранці 9 листопада у Києві туман, видимість 200-500 м", - повідомили в КМДА.
Також в КМДА закликали водії знизити швидкість рух, при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, сьогодні у Києві - вдень переважно без опадів, температура вдень 4-6 градусів тепла.