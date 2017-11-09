Киевлян предупредили о низкой видимости в столице

"Утром 9 ноября в Киеве туман, видимость 200-500 м", - сообщили в КГГА.

Также в КГГА призвали водителей снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

Напомним, сегодня в Киеве - днем преимущественно без осадков в, температура днем 4-6 градусов тепла.