Киевлян предупредили о низкой видимости в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром 9 ноября в столице ожидается туман. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"Утром 9 ноября в Киеве туман, видимость 200-500 м", - сообщили в КГГА.
Также в КГГА призвали водителей снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.
Напомним, сегодня в Киеве - днем преимущественно без осадков в, температура днем 4-6 градусов тепла.