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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12431 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 29143 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 40606 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46762 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43516 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90871 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98846 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125952 просмотра

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Киевлян предупредили о низкой видимости в столице

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром 9 ноября в столице ожидается туман. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

"Утром 9 ноября в Киеве туман, видимость 200-500 м", - сообщили в КГГА.

Также в КГГА призвали водителей снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

Напомним, сегодня в Киеве - днем преимущественно без осадков в, температура днем 4-6 градусов тепла.

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