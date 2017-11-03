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Киян попередили про можливе відключення холодної води

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У столиці можливе відключення холодного водопостачання за низкою адрес у зв'язку з ремонтом мереж. Про це повідомили в "Київводоканалі", передає УНН.

Зокрема, відключення водопостачання може бути:

з 21:00 3 листопада до 7:00 4 листопада – на вул.Набережно-Корчуватській, 10-56 (19 будинків), 13-23 (приватні житлові будинки), 56/66, 68 (поліклініка), 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 94-А (школа), 96, вул.Новопирогівській, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33 (житлові будинки);

з 21:00 4 листопада до 11:00 5 листопада на вул.Антоновича, 84, 100, 102, 104, 106, 108 (дитячий садок) 110, 112, 114, 116, вул.Лабораторній, 28 та вул.Либідській, 22.

У "Київводоканалі" нагадали про необхідність заздалегідь запастися водою.

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