Киевлян предупредили о возможном отключении холодной воды

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45307 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111887 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101804 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104652 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103906 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 89351 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103533 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101956 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141626 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116304 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Киевлян предупредили о возможном отключении холодной воды

Киевлян предупредили о возможном отключении холодной воды

Киев  •  УНН

 • 10738 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В столице возможном отключении холодного водоснабжения по ряду адресов в связи с ремонтом сетей. Об этом сообщили в "Киевводоканале", передает УНН.

В частности, отключение водоснабжения может быть:

с 21:00 3 ноября в 7:00 4 ноября - на ул.Набережно-Корчеватской, 10-56 (19 домов), 13-23 (частные жилые дома), 56/66, 68 (поликлиника), 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 94-А (школа), 96, ул.Новопироговской, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33 (жилые дома);

с 21:00 4 ноября до 11:00 5 ноября на ул.Антоновича, 84, 100, 102, 104, 106, 108 (детский сад) 110, 112, 114, 116, ул.Лабораторная, 28 и ул.Лыбедская, 22.

В "Киевводоканале" напомнили о необходимости заранее запастись водой.

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