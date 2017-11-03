Киевлян предупредили о возможном отключении холодной воды

В частности, отключение водоснабжения может быть:

с 21:00 3 ноября в 7:00 4 ноября - на ул.Набережно-Корчеватской, 10-56 (19 домов), 13-23 (частные жилые дома), 56/66, 68 (поликлиника), 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 94-А (школа), 96, ул.Новопироговской, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33 (жилые дома);

с 21:00 4 ноября до 11:00 5 ноября на ул.Антоновича, 84, 100, 102, 104, 106, 108 (детский сад) 110, 112, 114, 116, ул.Лабораторная, 28 и ул.Лыбедская, 22.

В "Киевводоканале" напомнили о необходимости заранее запастись водой.