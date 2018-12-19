Кива презентував шибеницю для чиновників-корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Біля центрального офісу СПУ з'явилася шибениця, яка є символом неминучості покарання для чиновників-корупціонерів, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.
“Петля — це символ того, що чекає корупціонерів вже в наступному році, коли ми прийдемо до влади. Смертна кара, незалежно від чину. Чиновники дають клятву на вірність українському народові, і ми навчимо їх нести відповідальність”, — заявив голова Соціалістичної партії України Ілля Кива під час прес-акції.
Політик підкреслив, що корупція сьогодні поглинула всю країну.
“Крадуть на всіх рівнях влади — від президента до дрібного чиновника районної адміністрації, прикриваючись імітацією боротьби з корупцією. НАЗК, НАБУ, скількох вони посадили? — Пару дрібних „рибок“, щоб дати їх керівництву можливість продовжувати безкарно грабувати народ, вирізати державу”, — підкреслив Кива.
За його словами, саме зараз настав вирішальний момент, коли необхідно зупинити свавілля в країні і почати потрібно з корупціонерів.
“Грабіжницькі необґрунтовано завищені тарифи, мізерні пенсії і жалюгідні зарплати, спекуляція на цінах, непідйомні податки ... Пора припинити цю виставу. Я готовий стати „скальпелем“, який виріже цю пухлину. Починати потрібно з корупціонерів. Тоді буде порядок, тоді запрацює закон, судова система. Тоді ми зможемо відродити країну. Людям — достаток, чиновникам-корупціонерам — петля!”, — підсумував голова СПУ.