Китайські інвестори зацікавилися українським алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Представники ДП "Укрспирт" виступили з презентацією інвестиційного плану розвитку галузі та запропонували механізми фінансової участі у процесах інвестування. Про це повідомляє прес-служба "Укрспирту", передає УНН.
В “Укрспирті” також окреслили потенційні перспективи співпраці з представниками китайської компанії BEIJING HUAFU ENGINEERING. LTD, що спеціалізується на машинобудівництві та переробних галузях.
Зазначається, що китайські інвестори проявили зацікавленість до вітчизняної спиртової промисловості.
“Державно-приватне партнерство у фінансуванні проектів, із залученням китайських інвестицій та використанням інноваційних вітчизняних розробок, може стати саме тим дієвим механізмом-каталізатором, який надасть поштовх розбудові інвестиційного ринку України”, — йдеться у повідомленні.
У 2018 році “Укрспирт” потребує 300 млн грн інвестицій для модернізації виробничих потужностей. Знос основних засобів становить 75%, до арешту рахунків підприємству вдалося інвестувати в переобладнання виробництва близько 65 млн грн, зауважили у ДП.
“Завдяки чому з’явилася можливість забезпечення виконання експортних контрактів до Польщі, Туреччини, Німеччини, налагодити випуск нових видів товарної продукції для парфумерної галузі та біопалива власної марки”, — додали в “Укрспирті”.
Нагадаємо, Україна поступово нарощує експорт свого вина на закордонні ринки. Зокрема, з початку року (за перші 5 міс.) вітчизняним виробникам вдалося поставити на експорт 145 тис. дал. вина, що на 37% більше, ніж у січні-травні 2017 року.
Збільшилися також поставки за кордон і української горілки (на 25% проти показників минулого року).
Загалом, наша горілка вважається однією з найкращих у світі. І тому, як переконують експерти, переплачувати за іноземну етикетку немає жодного сенсу.
Зауважимо, що горілка “Arctica” вже вдруге була удостоєна звання “Українська горілка року”.