Китай вперше з липня не фіксує нові місцеві випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Влада охорони здоров'я Китаю повідомила, що вперше з липня не було зафіксовано нових локально переданих випадків COVID -19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Останній спалах був зумовлений переважно інфекціями, вперше виявленими серед кількох працівників аеропортів у східному місті Нанкін 20 липня. З тих пір було підтверджено інфікування понад 1200 людей у Китаї.
Спалах спонукав місцеву владу у всій країні запровадити жорсткі протиепідемічні заходи, включаючи масове тестування мільйонів людей для виявлення та ізоляції носіїв, а також лікування інфікованих.
Ніхто не загинув під час нинішньої спалаху, який зосереджений переважно на містах Нанкін та Янчжоу в провінції Цзянсу, неподалік від фінансового центру Шанхаю.
По всьому Китаю нові місцеві випадки минулого тижня впали до одноцифрових знаків після свого піку на початку серпня. З тих пір у Шанхаї не повідомляється про нові місцеві інфекції.
Нагадаємо
Китай частково закрив третій за завантаженістю порт у світі через коронавірус. Деякі міста посилили обмеження, скоротили польоти і збільшили тестування, щоб впоратися зі спалахом, викликаним варіантом “Delta”.