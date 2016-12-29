Китай виділить понад 500 млрд доларів на розширення високошвидкісних залізниць

Повідомляється, що планується створити мережу високошвидкісних залізниць загальною довжиною понад 30 тис. кілометрів, яка поєднає 80 відсотків великих міст Китаю.

З цією метою уряд Китаю має намір залучити приватні інвестиції.

Як повідомляв УНН, у Китаї відкрили залізничний вокзал на південному заході країни в Куньміні, який обслуговуватиме високошвидкісне залізничне сполучення Шанхай-Куньміні.