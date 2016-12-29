Китай выделит более 500 млрд долларов на расширение высокоскоростных железных дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Китай планирует к 2020 году вложить 503 млрд долларов на расширение высокоскоростных железных дорог, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Сообщается, что планируется создать сеть высокоскоростных железных дорог общей протяженностью более 30 тыс. километров, которая соединит 80 процентов крупных городов Китая.
С этой целью правительство Китая намерено привлечь частные инвестиции.
Как сообщал УНН, в Китае открыли железнодорожный вокзал на юго-западе страны в Куньмине, который будет обслуживать высокоскоростное железнодорожное сообщение Шанхай-Куньмине .