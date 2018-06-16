Китай прийняв список оподатковуваних додатковим митом товарів з США

“Рішення прийнято відповідно до релевантними постановами Закону КНР про зовнішню торгівлю і Положеннями про експортні та імпортні податки, а також основними принципами міжнародної торгівлі”, — вказується в повідомленні.

Митні тарифи вводяться на 659 товарних найменувань на загальну суму 50 млрд доларів, говориться в повідомленні. При цьому рішення щодо 545 найменувань на суму 34 млрд дол. вступає в силу з 6 липня 2018 року. Серед цих оподатковуваних додатковим митом товарів — американська сільськогосподарська продукція, автомобілі та морепродукти.

Дата введення додаткових митних тарифів на інші 114 найменувань товарів зі США, що включають хімічну продукцію, медичне обладнання та продукцію енергетичного сектора, “буде оголошена пізніше”.

Нагадаємо, торговий представник США Роберт Лайтхайзер заявив, що мита Сполучених Штатів на імпорт товарів з КНР на суму 50 млрд доларів почнуть діяти з 6 липня. Очікується, що вони торкнуться такі сфери, як аерокосмічна промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка, промислове обладнання, нові матеріали і автомобілебудування.

Мінкомерції КНР раніше висловило протест у зв’язку з цим рішенням американської влади, зазначивши, що китайська сторона має намір чинити “сильний опір” у відповідь на такі дії і зробити аналогічні за силою і масштабом заходи. “Колишні досягнуті на двосторонніх торгово-економічних консультаціях домовленості втратили силу”, — сказано в документі.