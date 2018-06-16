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Китай принял список облагаемых дополнительной пошлиной товаров из США

Китай принял список облагаемых дополнительной пошлиной товаров из США

Киев  •  УНН

 • 10657 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. КНР принял свой список товаров из США, на которые вводятся дополнительные пошлины в ответ на решение Вашингтона установить таможенные тарифы на импорт китайских товаров на сумму 50 млрд долларов. Список, предложенный Государственной комиссией по таможенным тарифам, уже утвержден Госсоветом Китая, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Решение принято в соответствии с релевантными постановлениями Закона КНР о внешней торговле и Положениями об экспортных и импортных налогах, а также основными принципами международной торговли”, — указывается в сообщении.

Таможенные тарифы вводятся на 659 товарных наименований на общую сумму 50 млрд долларов, говорится в сообщении. При этом решение о 545 наименований на сумму 34 млрд долл. вступает в силу с 6 июля 2018 года. Среди этих облагаемых дополнительной пошлиной товаров — американская сельскохозяйственная продукция, автомобили и морепродукты.

Дата введения дополнительных таможенных тарифов на другие 114 наименований товаров из США, включающих химическую продукцию, медицинское оборудование и продукцию энергетического сектора, “будет объявлена ​​позже”.

Напомним, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины Соединенных Штатов на импорт товаров из КНР на сумму 50 млрд долларов начнут действовать с 6 июля. Ожидается, что они коснутся такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроения.

Минкоммерции КНР ранее выразило протест в связи с этим решением американских властей, отметив, что китайская сторона намерена оказать “сильное сопротивление” в ответ на такие действия и сделать аналогичные по силе и масштабу мероприятия. “Бывшие достигнутые на двусторонних торгово-экономических консультациях договоренности утратили силу”, — говорится в документе.

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