Китай повідомив про випадок зараження людини бубонною чумою

Деталі

За повідомленням державного телебачення, заражена людина прибула до Нінся з-за меж регіону. Інших подробиць воно не повідомило.

Зафіксований випадок – бубонна чума, повідомило державне телебачення.

Кількість випадків зараження людини чумою, високоінфекційним та тяжким захворюванням, у Китаї невелика: всього один випадок у 2021 році та жодного випадку смерті порівняно з чотирма випадками зараження та трьома випадками смерті у 2020 році, за даними Національної комісії охорони здоров'я.

Доповнення

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, бубонна чума є найбільш поширеною формою чуми у людей і менш тяжкою, ніж легенева форма, яка може призвести до смерті, якщо її не діагностувати і не лікувати на ранній стадії.