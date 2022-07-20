Китай сообщил о случае заражения человека бубонной чумой

Детали

По сообщению государственного телевидения, зараженный человек прибыл в Нинся из-за пределов региона. Других подробностей оно не сообщило.

Зафиксированный случай – бубонная чума, сообщило государственное телевидение.

Количество случаев заражения человека чумой, высокоинфекционным и тяжелым заболеванием, в Китае невелико: всего один случай в 2021 году и ни одного случая смерти по сравнению с четырьмя случаями заражения и тремя случаями смерти в 2020 году, по данным Национальной комиссии здравоохранения.

Дополнение

По данным Всемирной организации здравоохранения, бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы у людей и менее тяжелой, чем легочная форма, которая может привести к смерти, если ее не диагностировать и не лечить на ранней стадии.